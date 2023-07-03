Срна: Ван Леувен - человек без эмоций, холодный

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал назначение Патрика ван Леувена на пост главного тренера донецкой команды.

- Дарио, сегодня "Шахтер" представил нового главного тренера – Патрика ван Леувена. Как прокомментируете это предназначение?

– Я бы хотел еще раз сказать большое спасибо нашему предыдущему тренеру Игорю Йовичевичу и его штабу за отличный год! Они проделали очень хорошую работу. Помню, год назад мы встречались здесь, начиная наш путь, завершившийся несколько дней назад. Такова футбольная жизнь и такая тренерская жизнь. Клуб принял решение пригласить нового главного тренера – Патрика ван Леувена, знакомого нам уже очень давно. Это человек, который прошел весь футбольный путь, а сегодня заслуженно стал тренером "Шахтера". Представитель нидерландской школы, одной из лучших в мире, он показал результат еще с "Маккаби": помню, мы тогда работали с Луишем Каштру, играли против них, нам было очень сложно. С "Зарей" он тоже сделал очень большой результат: набрали одинаковое количество очков с "Днепром-1", и это тоже надо уважать. Теперь пытаемся сделать следующий шаг, и уверены, что этот шаг должен принести нам еще больше пользы.

– Вы достаточно давно знаете Патрика – еще с 2006 года. Какие его свойства можете выделить?

– Во-первых, это человек без эмоций, холодный, проигравший или выигравший – всегда одинаковые эмоции. И я еще раз говорю, что Патрик начал свой путь, так сказать, с самого нуля, а сегодня он тренер "Шахтера". И это о многом говорит – о том, что он этого заслуживает. Сейчас Патрик получил свой шанс. С сегодняшнего дня у нас новый главный тренер, новый тренерский штаб, поэтому двигаемся дальше. Будем делать все, чтобы усилить команду и сделать еще один шаг вперед в Лиге чемпионов. Ждем наших сборников, которые вчера нас снова порадовали. Болеем за них и надеемся, что они будут играть в финале. Вчера я общался с Судаковым, Трубиным, Мишей Мудриком, Русланом Ротанем, сказал, что мы только на финалы приезжаем. Поэтому ждем наших сборников, чтобы собралась вся команда, потому что сегодня не хватает 10-12 игроков. Плюс будет усиление.

– Насчет молодых игроков. Патрик хорошо знает многих футболистов "Шахтера", ведь именно он принимал их в Академию. Насколько это важно?

– Патрик не только наших футболистов знает – он знает весь украинский футбол, уровень нашей Премьер-лиги, знает украинский менталитет. Поэтому сегодня это наиболее логичный и правильный выбор. Мы пригласили на это собрание много молодых футболистов, проявивших себя и показавших, что заслуживают попробовать силы в первой команде. У всех есть шанс, конкуренция очень велика и будет расти каждый день. Кто заслужит это место, тот останется и будет носить футболку "Шахтера".