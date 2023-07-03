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Довбик восстанавливается после травмы, но должен успеть к матчам с Панатинаикосом

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем занимается по индивидуальной программе

Довбик восстанавливается после травмы, но должен успеть к матчам с Панатинаикосом

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик не принимал участия в двух первых контрольных поединках команды - с "Севлюшем" (5:0) и "Хустом" (4:1).

По информации Sport.ua, Артем находится в тренировочном лагере днепрян, но восстанавливается после травмы, сосредоточившись на беговой работе.

Есть надежда, что уже в ближайшее время Довбик начнет заниматься в общей группе. По возвращении в ряды команды он сможет помочь партнерам в поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" (Греция), который состоится 25 июля в Кошице.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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