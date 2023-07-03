Довбик восстанавливается после травмы, но должен успеть к матчам с Панатинаикосом

Форвард " Днепра-1 " Артем Довбик не принимал участия в двух первых контрольных поединках команды - с "Севлюшем" (5:0) и "Хустом" (4:1).

По информации Sport.ua, Артем находится в тренировочном лагере днепрян, но восстанавливается после травмы, сосредоточившись на беговой работе.

Есть надежда, что уже в ближайшее время Довбик начнет заниматься в общей группе. По возвращении в ряды команды он сможет помочь партнерам в поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" (Греция), который состоится 25 июля в Кошице.