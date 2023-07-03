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Металлист 1925 в первом летнем спарринге обыграл Чайку

Премьер-лига
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Харьковчане втягиваются в подготовительный процесс

Металлист 1925 в первом летнем спарринге обыграл Чайку

facebook.com/metalist1925kh

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Харьковский "Металлист 1925" провел свой первый спарринг на летних сборах.

Игра состоялась в Счасливом, что под Киевом, соперником харьковчан была второлиговская "Чайка" из Петропавловской Борщаговки.

Игра проходила с преимуществом харьковчан и закончилась со счетом 2:0 с голами Бычека и Дмитренко. К тому же на 2-й минуте еще и Мартынюк не реализовл пенальти, не сумев переиграть кипера соперника.

Металлист 1925 – Чайка 2:0

Голы: Бычек 55, Дмитренко 84

На 2-й минуте Мартынюк не реализовал пенальти (вратарь)

"Металлист 1925": Мозиль (Сидоренко 31), Жичиков, Ткачук Е., Курило, Рудавский, Габелок, Мартынюк, Сологуб, Абдуллаев, Ременюк, Чирук

"Металлист 1925" (второй тайм): Сидоренко (Потимков И. 58), Жичиков (Ткачук Е. 59, Курило 75), Безуглый, игрок на просмотре, Рудавский, Ткачук А., Русин, Бычек (Абдуллаев 65), Вачиберадзе, Дмитренко, Островский

"Чайка": Коломиец, Махонин, Хохлов, Музыченко, Гуськов, Вечурко, Клименко, Дубилей, Эмере, Евстратенко, Шакун

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Металлист 1925 (Харьков)
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