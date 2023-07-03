Назарий Русин этим летом не перейдет в Шахтер

Хавбек " Зари " Назарий Русин не перейдет в "Шахтер".

Ранее в СМИ ходила слухи о том, что Патрик ван Леувен хотел бы видеть Назария в своем новом клубе, однако по информации "ТаТоТаке", этим летом такого трансфера не будет.

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По информации источника, сегодня Русин присоединится к своей команде, которая на выходных уже отправилась на сбор в Польшу.

Контракт Русина с "Зарей" рассчитан до июля 2025-го. Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt – 2 млн евро.