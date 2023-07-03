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Назарий Русин этим летом не перейдет в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Судя по всему, хавбек остается в Заре

Назарий Русин этим летом не перейдет в Шахтер

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Хавбек "Зари" Назарий Русин не перейдет в "Шахтер".

Ранее в СМИ ходила слухи о том, что Патрик ван Леувен хотел бы видеть Назария в своем новом клубе, однако по информации "ТаТоТаке", этим летом такого трансфера не будет.

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По информации источника, сегодня Русин присоединится к своей команде, которая на выходных уже отправилась на сбор в Польшу.

Контракт Русина с "Зарей" рассчитан до июля 2025-го. Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt – 2 млн евро.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Назарий Русин
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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жека-киев (биг виладж)
03.07.2023 в 19:18
і наступного теж... і через рік я такі новини можу клипати нонстоп))) ше Мбапе не перейде і Михайло Кополовець. теж не перейде,
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0
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олег донецьк Украіна (донецьк)
03.07.2023 в 18:32
зачем он шахтёру?тут хотя бы от борячука избавится
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Cassid (Kiev)
03.07.2023 в 18:33
Ну левого вингера в Шахтере нет.Но ИМХО лучше Брагару/Алефиренко посмотреть.
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+1
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