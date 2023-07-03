Ван Леувен: Ключевым стало то, что многие говорили мне: Шахтер в твоей крови

Патрик ван Леувен дал первое интервью в качестве главного тренера донецкого "Шахтера" .

– Патрик, добро пожаловать в "Шахтер". Какие у вас впечатления от первой встречи с командой?

– В последние годы мне всегда было приятно приезжать в "Шахтер" после первого периода моей работы здесь. Во время первой встречи был рад увидеть лица, знакомые мне уже, скажем, десять лет. Всегда приятно видеть, кем они стали, какими футболистами. Поэтому да, я очень счастлив вернуться в "Шахтер".

– Десять лет назад вы покинули "Шахтер". Что происходило в вашей жизни в течение этого времени и с какими ощущениями вы вернулись в клуб?

– В период, когда я не работал в "Шахтере", продолжал общаться с бывшими коллегами, менеджментом, Сергеем Палкиным, также с Дарио, игравшим за первую команду. Потому я всегда знал, что происходит в клубе. Благодаря этому общению у меня была возможность перенимать опыт, который они применяют для развития футболистов, и переносить эти знания в клубы, где я работал после "Шахтера".

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– Сейчас у "Шахтера" достаточно молодая команда. Что можете сказать о нынешнем составе горняков и на что будет направлена ваша работа?

– Конечно, мне нравится работать с младшими игроками, потому что ты знаешь их и понимаешь, как можешь им помочь делать каждый следующий шаг, чтобы стать профессиональными футболистами. Но сейчас они уже профессиональные футболисты, поэтому быть тренером для меня означает уметь использовать весь багаж знаний: и как вести себя на поле с младшими игроками, и одновременно работать с более опытными футболистами, с разными возрастными категориями. "Шахтер" всегда был командой молодых и амбициозных футболистов, исполненных энтузиазма. Поэтому я надеюсь использовать энтузиазм и энергию игроков, чтобы добиться успехов с нашим клубом.

– Расскажите, пожалуйста, кто именно входит в ваш тренерский штаб?

– У меня есть два нидерландских ассистента: Раймонд Аттевелд, тренер по работе с полевыми игроками, а еще Деннис Гентенар, тренер вратарей. Также у нас есть украинские специалисты: Дмитрий Кабачок, работающий с аналитикой, Валерий Блохин, работающий с физическими показателями, Оскар Ратулутра и Александр Чижов, связанные с "Шахтером" уже достаточно давно. Как я уже сказал на презентации в команде, Оскар был одним из первых тренеров, которых мы рассматривали. Он пришел в первую команду как наставник, развивавшийся параллельно с игроками, поэтому очень приятно видеть его в тренерском штабе. Также к нам присоединился Карло Николини, у которого очень богатый опыт работы во время успешного периода с Мирчей Луческу. Поэтому мы надеемся использовать его опыт и знания для тренировки команды.

– Что для вас лично стало ключевым в принятии этого решения – присоединиться к "Шахтеру"?

– Ключевым стало то, что многие говорили мне: "Этот клуб в твоей крови". У меня очень хорошая связь с "Шахтером". Это было одним из моих лучших решений – покинуть Нидерланды и переехать в Украину, чтобы работать в донецком "Шахтере", участвовать в росте клуба в то время, когда много амбиций, много возможностей становиться ведущей европейской командой. Было очень приятно верн7уться. И когда появляется такая возможность, то это не тот случай, над которым ты много размышляешь.

– Сейчас в Украине очень сложные времена – идет война. Может быть, вы что-то хотели сказать нашим болельщикам и всем украинцам?

– В прошлом году я работал в другом украинском клубе и могу заметить, что страна стала более патриотической в столь тяжелое время. Я вижу, как люди поддерживают друг друга не только в пределах клуба, но и просто на улицах, поэтому я считаю, что нашим болельщикам нужно продолжать верить в положительную развязку и с помощью "Шахтера" получать удовольствие от команды и развития клуба в этот сложный период.