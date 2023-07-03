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Луческу не рассчитывает на Леднева
Киевляне подыскивают хавбеку новую команду
фото - Олександр Приходько
Тренерский штаб "
Мирча Луческу не видит хавбека игроком основной обоймы команды.
"Динамо" ищет Ледневу новую команду на следующий сезон. Киевляне отдают предпочтение зарубежному варианту, но сейчас в услугах игрока заинтересованы только украинские клубы.
Ранее сообщалось, что Леднева хочет вернуть "Заря", также
В первой части сезона-2022/23 Богдан играл в аренде за венгерский "Фехервар". В 13 матчах во всех турнирах он отличился двумя ассистами. В январе он вернулся в "Динамо", однако не сыграл ни одного поединка из-за травмы. Его контракт с "бело-синими" действует до лета 2024 года.
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