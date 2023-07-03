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Луческу не рассчитывает на Леднева

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне подыскивают хавбеку новую команду

Луческу не рассчитывает на Леднева

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Тренерский штаб "Динамо" не рассчитывает на 25-летнего полузащитника Богдана Леднева, сообщает Sport Arena.

Мирча Луческу не видит хавбека игроком основной обоймы команды.

"Динамо" ищет Ледневу новую команду на следующий сезон. Киевляне отдают предпочтение зарубежному варианту, но сейчас в услугах игрока заинтересованы только украинские клубы.

Ранее сообщалось, что Леднева хочет вернуть "Заря", также хавбек интересен "Ворскле".

В первой части сезона-2022/23 Богдан играл в аренде за венгерский "Фехервар". В 13 матчах во всех турнирах он отличился двумя ассистами. В январе он вернулся в "Динамо", однако не сыграл ни одного поединка из-за травмы. Его контракт с "бело-синими" действует до лета 2024 года.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (3)
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жека-киев (биг виладж)
03.07.2023 в 22:01
Да треба підсилювати наших в єврокубках. І Булецу комусь віддайте. Ну не треба вони в Динамо, а з словаками, Ворсклі допоможуть, чи Зорі десь
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Artemanat (Кривой Рог)
03.07.2023 в 21:19
Кривбас чекає
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Igorich (Львів)
03.07.2023 в 20:57
Також в Ю-19, чи відпустять?
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