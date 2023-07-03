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Срна: Мы с Пятовым друзья, но должны быть честными и говорить откровенно

Премьер-лига
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Клуб предлагает игроку должность в структуре клуба

Срна: Мы с Пятовым друзья, но должны быть честными и говорить откровенно

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал о предложении клуба 39-летнему голкиперу Андрею Пятову, у которого закончился контракт с "горняками".

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– Андрей Пятов завершил выступления в "Шахтере" как игрок. Что можете сказать о продолжении его карьеры в клубе, возможно, как тренер?

– Все зависит от Андрея. Мы с ним друзья, но должны быть честными и говорить откровенно, потому что все профессионалы. Путь, по которому он сейчас проходит, я прошел сам. А "Шахтер" для своих легенд никогда не закрывает дверь. И для Андрея Пятова двери клуба всегда открыты. Он несколько дней сейчас подумает и примет решение. Но мы будем счастливы, если Андрей останется в структуре "Шахтера".

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В статье: Андрей Пятов Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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