Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Мы с Пятовым друзья, но должны быть честными и говорить откровенно
Клуб предлагает игроку должность в структуре клуба
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал о предложении клуба 39-летнему голкиперу Андрею Пятову, у которого закончился контракт с "горняками".
– Андрей Пятов завершил выступления в "Шахтере" как игрок. Что можете сказать о продолжении его карьеры в клубе, возможно, как тренер?
– Все зависит от Андрея. Мы с ним друзья, но должны быть честными и говорить откровенно, потому что все профессионалы. Путь, по которому он сейчас проходит, я прошел сам. А "Шахтер" для своих легенд никогда не закрывает дверь. И для Андрея Пятова двери клуба всегда открыты. Он несколько дней сейчас подумает и примет решение. Но мы будем счастливы, если Андрей останется в структуре "Шахтера".
Популярное сейчас
- Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада
- Официально: Шахтер получил нового главного тренера
- Капитан сборной Франции U-21: Это настоящий позор для нас
- На прощание с Йовичевичем. Почему хорвата не жалко
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО