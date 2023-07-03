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Александрия в первом летнем спарринге одолела ФСК Мариуполь
Единственный гол в матче забил Гуничев
fco.com.ua
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Матч завершился минимальной победой "Александрии" - в конце первого тайма единственный и победный гол забил Егор Гуничев.
Следующий свой спарринг "Александрия" проведет 7 июля против "Ворсклы".
"Александрия" – ФСК "Мариуполь" – 1:0
Гол: Гуничев
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