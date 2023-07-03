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Александрия в первом летнем спарринге одолела ФСК Мариуполь

Премьер-лига
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Единственный гол в матче забил Гуничев

Александрия в первом летнем спарринге одолела ФСК Мариуполь

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" провела свой первый контрольный поединок на летних сборах. 3 июля команда Ротаня сыграла с перволиговским ФСК "Мариуполь".

Матч завершился минимальной победой "Александрии" - в конце первого тайма единственный и победный гол забил Егор Гуничев.

Следующий свой спарринг "Александрия" проведет 7 июля против "Ворсклы".

"Александрия" – ФСК "Мариуполь" – 1:0

Гол: Гуничев

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В статье: ФК Александрия ФСК Мариуполь
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