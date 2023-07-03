СМИ: Заря не получила компенсацию за ван Леувена - Геллер недоволен

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский заявил о том, что "Заря" не получила компенсации за переход тренера луганчан Патрика ван Леувена в " Шахтер ". И что тренер единолично расторгнув контракт с луганским клубом.

"Никакой клаусулы, штрафа или компенсации в личном контракте ван Леувена с "Зарей" подписано не было. Давайте вспомним, в каких условиях вообще подписывался этот контракт – ничего тогда не было понятно - как долго продлится война, будет ли чемпионат, где будут играть клубы.

В этом контракте на три года был пункт об единоличном расторжении с обеих сторон. Вопрос о том, как этот пункт был прописан, какие дополнительные условия существовали. Я уверен, что юристы "Шахтера" этот контракт видели. Поэтому "Шахтер" пошел на этот шаг.

Попытки договориться между клубами, если они были, не достигли никакого успеха. Патрик ван Леувен разорвал контракт единолично, иначе он не мог быть представлен как главный тренер "Шахтера ".

Президент "Зари" Евгений Геллер подключает юристов, чтобы изучили этот кейс и нашли нюансы в контракте, которые помогут ему отстоять свою правду. Если нет в пунктах дополнительной информации, то у Геллера нет юридических шансов повлиять на ситуацию. Однако президент "Зари" настроен очень принципиально, так как считает это неэтичным", - сказал Спиваковский.