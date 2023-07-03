СМИ: Заря не получила компенсацию за ван Леувена - Геллер недоволен

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский заявил о том, что "Заря" не получила компенсации за переход тренера луганчан Патрика ван Леувена в "Шахтер". И что тренер единолично расторгнув контракт с луганским клубом.
"Никакой клаусулы, штрафа или компенсации в личном контракте ван Леувена с "Зарей" подписано не было. Давайте вспомним, в каких условиях вообще подписывался этот контракт – ничего тогда не было понятно - как долго продлится война, будет ли чемпионат, где будут играть клубы.
В этом контракте на три года был пункт об единоличном расторжении с обеих сторон. Вопрос о том, как этот пункт был прописан, какие дополнительные условия существовали. Я уверен, что юристы "Шахтера" этот контракт видели. Поэтому "Шахтер" пошел на этот шаг.
Президент "Зари" Евгений Геллер подключает юристов, чтобы изучили этот кейс и нашли нюансы в контракте, которые помогут ему отстоять свою правду. Если нет в пунктах дополнительной информации, то у Геллера нет юридических шансов повлиять на ситуацию. Однако президент "Зари" настроен очень принципиально, так как считает это неэтичным", - сказал Спиваковский.