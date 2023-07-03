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Ярмоленко отказался от капитанской повязки в Динамо, попросив оставить ее Сидорчуку

Премьер-лига
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Также Ярмоленко якобы просил не сильно урезать зарплату ключевым игрокам

Ярмоленко отказался от капитанской повязки в Динамо, попросив оставить ее Сидорчуку

Новина українською

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал некоторые нюансы возвращения Андрея Ярмоленко в "Динамо".

"Слышал историю, что Ярмоленко попросил, по возможности, ключевым игрокам не сильно урезать зарплату. По моей информации, Ярмоленко считает, что главное сберечь центральную ось: Бущан–Сидорчук–Буяльский. Это три игрока, без которых тяжело будет достичь результата".

Журналист добавил, что Ярмоленко не захотел становиться капитаном столичного гранда.

"Также Ярмоленко отказался от капитанской повязки в пользу Сидорчука. Он не стал повторять ошибку Шевченко, который забрал повязку у Милевского, и в коллективе возникли определенные вопросы", – сказал Спиваковский.

По данным источника, стороны сначала обсуждали подписание контракта по схеме 1+1, однако 33-летний футболист настоял на 2-летнем соглашении. Также его зарплата не составляет 1 миллиона долларов гарантированными выплатами – эта сумма частично зависит от бонусов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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