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Ван Леувен провел первую тренировку во главе Шахтера
Вместе с командой работал и новичок Кастилло
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В понедельник, 3 июля, "Шахтер" провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Патрика ван Леувена.
Наставника и его штаб команде представили днем на специальном собрании генеральный директор клуба Сергей Палкин и спортивный директор дончан Дарио Срна, а вечером футболисты уже на поле познакомились с тренерскими методиками нидерландского специалиста.
К команде присоединился и новичок "оранжево-черных" эквадорский полузащитник Дэнил Кастилло. Голкиперы занимались по отдельной программе.
Напомним, горняки готовятся к новому сезону в Нидерландах. Во время летних сборов донецкий клуб планирует провести пять контрольных матчей.
???? Патрік ван Леувен провів перше тренування в «Шахтарі» ⚒#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/T7zFPKXakz— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 3, 2023
???? Повертаємося до роботи! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 3, 2023
???? Дивіться, як стартували збори «Шахтаря» в Нідерландах з новим головним тренером Патріком ван Леувеном.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/IgIC36eEPX
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