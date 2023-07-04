Ван Леувен провел первую тренировку во главе Шахтера

В понедельник, 3 июля, "Шахтер" провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Патрика ван Леувена.

Наставника и его штаб команде представили днем на специальном собрании генеральный директор клуба Сергей Палкин и спортивный директор дончан Дарио Срна, а вечером футболисты уже на поле познакомились с тренерскими методиками нидерландского специалиста.

К команде присоединился и новичок "оранжево-черных" эквадорский полузащитник Дэнил Кастилло. Голкиперы занимались по отдельной программе.

Напомним, горняки готовятся к новому сезону в Нидерландах. Во время летних сборов донецкий клуб планирует провести пять контрольных матчей.