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Ворскла завершила трансфер голкипера из Первой лиги
Полтавчане усилились молодым вратарем
Фото: Instagram
22-летний вратарь перволигового "Кремня" Даниил Ермолов перешел в "Ворсклу".
Контракт с голкипером рассчитан на три года, сообщает официальный сайт полтавского клуба. О финансовых условиях трансфера информации нет.
В прошлом сезоне Ермолов играл в аренде за "Металлист". В 13 матчах УПЛ голкипер пропустил 28 голов. Еще в 3 поединках он отстоял "на ноль". Оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.
Отметим, что за место в воротах полтавской команды Ермолов составит конкуренцию Павлу Исенко.
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