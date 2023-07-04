Ворскла завершила трансфер голкипера из Первой лиги

22-летний вратарь перволигового "Кремня" Даниил Ермолов перешел в "Ворсклу".

Контракт с голкипером рассчитан на три года, сообщает официальный сайт полтавского клуба. О финансовых условиях трансфера информации нет.

В прошлом сезоне Ермолов играл в аренде за "Металлист". В 13 матчах УПЛ голкипер пропустил 28 голов. Еще в 3 поединках он отстоял "на ноль". Оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.

Отметим, что за место в воротах полтавской команды Ермолов составит конкуренцию Павлу Исенко.