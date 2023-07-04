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Динамо проведет спарринг с клубом из Саудовской Аравии
Игра пройдет 19 июля
Фото: ФК Динамо Київ
Стал известен очередной спарринг-партнер "Динамо" на летнем сборе в Австрии. Соперником киевлян будет "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Игра состоится 19 июля.
Заметим, что эту информацию обнародовала пресс-служба саудовского клуба - от киевской команды подтверждения еще не было.
Уже известно, что во время тренировочного сбора "Динамо" сыграет с бухарестским "Динамо" (5 июля), австрийским "Вольфсбергером" (8 июля), швейцарским "Янг Бойз" (12 июля) и кипрским "Арисом" (16 июля).
К слову, "Аль-Хиляль" в сезоне 2022/23 занял 3-е место в чемпионате Саудовской Аравии.
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