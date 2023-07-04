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Динамо проведет спарринг с клубом из Саудовской Аравии

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра пройдет 19 июля

Динамо проведет спарринг с клубом из Саудовской Аравии

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Стал известен очередной спарринг-партнер "Динамо" на летнем сборе в Австрии. Соперником киевлян будет "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Игра состоится 19 июля.

Заметим, что эту информацию обнародовала пресс-служба саудовского клуба - от киевской команды подтверждения еще не было.

Уже известно, что во время тренировочного сбора "Динамо" сыграет с бухарестским "Динамо" (5 июля), австрийским "Вольфсбергером" (8 июля), швейцарским "Янг Бойз" (12 июля) и кипрским "Арисом" (16 июля).

К слову, "Аль-Хиляль" в сезоне 2022/23 занял 3-е место в чемпионате Саудовской Аравии.

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В статье: Динамо (Киев) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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