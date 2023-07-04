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Зарю возглавил сербский тренер

Премьер-лига
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Луганчане нашли замену ван Леувену

Зарю возглавил сербский тренер

Фото: Sports.kz

Новина українською

"Заря" объявила о назначении Ненада Лалатовича на пост главного тренера команды. На этой должности он сменил Патрика ван Леувена, который ушел в "Шахтер".

Срок соглашения с 45-летним сербом не разглашается.

Лалатович играл за "Црвену Звезду" и другие сербские клубы. Во время зимнего перерыва в сезоне-2002/03 он перешел в "Шахтер", контракт был подписан на три с половиной года. Его арендовал "Вольфсбург", где он провел сезон-2003/04, но так и не сыграл ни одного матча. Во время зимнего межсезонья-2005/06 он покинул "горняков" и вернулся в Сербию.

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После завершения карьеры игрока начал тренировать. В его послужном списке – множество сербских клубов, таких как "Срем", "Пролетер", "Вождовац", "Напредак", "Црвена Звезда" и другие. Последнее место работа Лалатовича указано как "Младост" (Нови-Сад).

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В статье: Заря (Луганск) Ненад Лалатович
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
04.07.2023 в 14:07
Не знаю. Нет у меня доверия к тренерам которые меняют кучу команд за небольшой отрезок времени
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