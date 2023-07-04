Минай оформил полноценный трансфер 29-летнего центрбека

Центральный защитник Юрий Кравчук продолжит выступать за "Минай". Закарпатский клуб оформил полноценный переход 29-летнего футболиста, сообщает пресс-служба команды.

Кравчук подписал контракт сроком на 2 года.

Сезон-2022/23 Кравчук, который в то время принадлежал харьковскому "Металлисту", провел в составе минайцев на правах аренды. За этот период он сыграл 16 матчей и забил два гола. Центрбек продолжит играть под 5-м номером.

Ранее он также выступал за "Горняк-Спорт" и ПФК "Львов".