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Минай оформил полноценный трансфер 29-летнего центрбека
Юрий Кравчук продолжит играть в составе минайцев
Фото: ФК Минай
Центральный защитник Юрий Кравчук продолжит выступать за "Минай". Закарпатский клуб оформил полноценный переход 29-летнего футболиста, сообщает пресс-служба команды.
Кравчук подписал контракт сроком на 2 года.
Сезон-2022/23 Кравчук, который в то время принадлежал харьковскому "Металлисту", провел в составе минайцев на правах аренды. За этот период он сыграл 16 матчей и забил два гола. Центрбек продолжит играть под 5-м номером.
Ранее он также выступал за "Горняк-Спорт" и ПФК "Львов".
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