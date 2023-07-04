В Заре прокомментировали информацию СМИ о единоличном расторжении контракта ван Леувеном

Начальник "Зари" Игорь Гузь сообщил, что клуб не владеет информацией об единоличном расторжении контракта Патриком ван Леувеном с "черно-белыми".

"У нас нет информации", - сказал Гузь в комментарии для Tribuna.com.

Вчера, 3 июля, ТаТоТаке сообщил, что ван Леувен единолично разорвал договор с "Зарей" - в соглашении нидерландского специалиста не было клаусулы, штрафа или компенсации. Отмечалось, что президент луганчан Евгений Геллер уже попросил юристов изучить ситуацию.

Ван Леувен возглавил "Шахтер". На этой должности он заменил Игора Йовичевича, который проработал в клубе всего один сезон. Также уже официально стало известно, кто стал новым наставником "Зари".