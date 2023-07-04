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Заря - Ресовия. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию матча

Премьер-лига
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Первый спарринг луганчан на сборах

Заря - Ресовия. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию матча

zarya-lugansk.com

Новина українською

Сегодня, 4 июля, луганская "Заря" под руководством нового главного тренера Ненада Лалатовича проведет свой первый спарринг на летнем сборе в Польше.

Соперником луганчан будет "Ресовия" из второго дивизиона Польши.

Матч начнется в 18:00, видеотрансляция доступна на нашем сайте.

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В статье: Заря (Луганск)
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