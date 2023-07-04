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Заря - Ресовия. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию матча
Первый спарринг луганчан на сборах
zarya-lugansk.com
Сегодня, 4 июля, луганская "Заря" под руководством
Соперником луганчан будет "Ресовия" из второго дивизиона Польши.
Матч начнется в 18:00, видеотрансляция доступна на нашем сайте.
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