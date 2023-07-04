Лалатович: Из 500 матчей я выиграл 52%. Ни один сербский тренер не имеет столько побед в чемпионате

Новый наставник " Зари " Ненад Лалатович поделился впечатлениями от начала работы с командой.

– Очень положительные эмоции. Я вернулся в ту страну, где играл в футбол. Люблю эту страну. Мне всегда было хорошо в Украине, меня хорошо принимали люди, они очень доброжелательные. Я очень счастливый, что опять с вами в Украине.

– Что скажете о ребятах, какой вообще потенциал?

– Это очень молодая команда. На данный момент у нас 15 полевых игроков на тренировке. Очень большое желание у ребят показать себя новому тренерскому штабу. Очень нравиться, что молодые ребята. Надеемся, они будут прогрессировать.

– Есть вопрос от болельщиков. В какой футбол будет теперь играть "Заря"? Привыкли, что играем в атакующий.

– 100% будем играть в такой же атакующий футбол. Я так играю уже 11 лет как тренер. Об этом говорят результаты. 500 игр, которые я провел – 52% этих матчей я выиграл, по сути, каждый второй. Ни один сербский тренер не имеет столько побед в чемпионате. 27-28% ничейных результатов и 20% поражений. Это говорит, что будем играть на победу и агрессивно атаковать.

– Будут ли еще потенциальные новички?

– Да, конечно. Нам минимум нужно где-то 7 игроков. Это очень молодая команда, мы нуждаемся в 3-4 опытных футболистах. Мы играем на трех фронтах, много матчей нас ждет в эти полгода.

Очень надеюсь и хочу, чтобы мы усилились. Хочу, чтобы были хорошие результаты в чемпионате Украины и в Европе. Мое большое желание, чтобы "Зоря" впервые вышла из группы еврокубков.