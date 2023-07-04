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Луческу: Если позволит здоровье, обязательно доработаю свой контракт до конца
Тренер не планирует на булекое будущее, но продолжает работать
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
77-летний главный тренер "
"Я готов к работе. У меня не было достаточного времени на восстановление после операции, всего месяц с небольшим. Затем мне нужно было как можно больше ходить. И сейчас я должен постоянно двигаться.
У меня контракт с "Динамо“ до 31 мая, и я обязательно доработаю его до конца, если позволит здоровье.
Что потом? Посмотрим, это, опять же, зависит от моего здоровья. Посмотрим, как мой организм отреагирует на возвращение к активной работе после того, как я перенес операцию.
Все очень хорошо знают, что означает конкуренция. Но теперь я больше не нахожусь в ситуации, когда могу строить планы на следующие пять лет. Теперь я просто наслаждаюсь жизнью и своей работой изо дня в день, из месяца в месяц", — сказал Мирча Луческу.
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