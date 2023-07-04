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Луческу: Если позволит здоровье, обязательно доработаю свой контракт до конца

Премьер-лига
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Тренер не планирует на булекое будущее, но продолжает работать

Луческу: Если позволит здоровье, обязательно доработаю свой контракт до конца

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

77-летний главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, который недавно перенес операцию на бедре по поводу коксартроза, рассказал о состоянии своего здоровья и планах на будущее.

"Я готов к работе. У меня не было достаточного времени на восстановление после операции, всего месяц с небольшим. Затем мне нужно было как можно больше ходить. И сейчас я должен постоянно двигаться.

У меня контракт с "Динамо“ до 31 мая, и я обязательно доработаю его до конца, если позволит здоровье.

Что потом? Посмотрим, это, опять же, зависит от моего здоровья. Посмотрим, как мой организм отреагирует на возвращение к активной работе после того, как я перенес операцию.

Все очень хорошо знают, что означает конкуренция. Но теперь я больше не нахожусь в ситуации, когда могу строить планы на следующие пять лет. Теперь я просто наслаждаюсь жизнью и своей работой изо дня в день, из месяца в месяц", — сказал Мирча Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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