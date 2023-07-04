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По дублю от Русина и Алефиренко. Заря разгромила аутсайдера второй польской лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Дебют Ненада Лалатовича

По дублю от Русина и Алефиренко. Заря разгромила аутсайдера второй польской лиги

Фото: ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
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Луганская "Заря" провела первый спарринг в рамках подготовки к новому чемпионату Украины. Соперником третьей команды УПЛ была четырнадцатая команда (среди восемнадцати участников) второй по рангу лиги Польши, "Ресовия" Жешув.

Проблем с результатом у луганчан не возникло: оба тайма завершились с идентичным результатом 2:1. В первой половине за "Зарю" дважды отличился Русин, а после перерыва дубль оформил Алефиренко, вернувшийся в клуб после аренды в "Черноморце".

Следующую контрольную игру "Заря" проведет 8 июля против "Стали" из Мелеца.

Напомним, что это был первый матч во главе луганчан для Ненада Лалатовича, который только сегодня был представлен в качестве коуча первой команды.

Товарищеский матч
"Заря" (Луганск, Украина) - "Ресовия" (Жешув, Польша) 4:2
Голы: Русин 17, Русин 38, Алефиренко 55, Алефиренко 68 – Горский 32, Пиениазек 87
"Заря" (старт): Сапутин, Вантух, Снурницын, Токар, Бутко, Дрышлюк, Хахлев, Мишнев, Антюх, Алефиренко, Русин

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В статье: Заря (Луганск)
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