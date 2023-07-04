Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лалатович: Я не сомневался и не испугался войны
Сербский тренер Зари высказался о войне в Украине
скриншот
Новый наставник "
– Вопрос, который невозможно обойти. Вы знаете, что у нас война. Что можете сказать?
– Это очень страшно, что случилось с войной. Я думаю, что показал свою любовь, когда пришел в это тяжелое время в Украину.
Когда меня пригласили в команду, я не сомневался и не испугался войны. Приехал к вам, чтобы быть с вами в такой тяжелый момент. Пока я буду здесь, и когда уеду – я буду всегда с вами. Надеюсь, что эта ужасная война быстро закончиться. И что украинский народ, который я люблю и ценю, заслуживает жить лучше, чем жили раньше.
– Домашние матчи мы будем проводить в Киеве.
– Да, я был в Киеве. Это очень красивый город, знаю, что моя команда там играет. Мое большое желание – чтобы "Заря" играла свои домашние матчи в родном городе, в Луганске. Как и "Шахтер" в Донецке.
Я очень хотел бы, чтобы все команды украинские играли на своих стадионах. Как тогда, когда я раньше играл в чемпионате Украины в 2004 году. Чтобы они все вернулись. Это мое большое желание. Надеюсь, что принесу фарт, чтобы оно осуществилось.
Популярное сейчас
- Хавбек Днепра-1 подписал предварительный контракт с Полесьем – СМИ
- Зарю возглавил сербский тренер
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Легионер Шахтера попрощался с клубом
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО