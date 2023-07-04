Лалатович: Я не сомневался и не испугался войны

Новый наставник " Зари " Ненад Лалатович высказал свои мысли о войне в Украине.

– Вопрос, который невозможно обойти. Вы знаете, что у нас война. Что можете сказать?

– Это очень страшно, что случилось с войной. Я думаю, что показал свою любовь, когда пришел в это тяжелое время в Украину.

Когда меня пригласили в команду, я не сомневался и не испугался войны. Приехал к вам, чтобы быть с вами в такой тяжелый момент. Пока я буду здесь, и когда уеду – я буду всегда с вами. Надеюсь, что эта ужасная война быстро закончиться. И что украинский народ, который я люблю и ценю, заслуживает жить лучше, чем жили раньше.

– Домашние матчи мы будем проводить в Киеве.

– Да, я был в Киеве. Это очень красивый город, знаю, что моя команда там играет. Мое большое желание – чтобы "Заря" играла свои домашние матчи в родном городе, в Луганске. Как и "Шахтер" в Донецке.

Я очень хотел бы, чтобы все команды украинские играли на своих стадионах. Как тогда, когда я раньше играл в чемпионате Украины в 2004 году. Чтобы они все вернулись. Это мое большое желание. Надеюсь, что принесу фарт, чтобы оно осуществилось.