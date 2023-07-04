  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лалатович: Я не сомневался и не испугался войны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лалатович: Я не сомневался и не испугался войны

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сербский тренер Зари высказался о войне в Украине

Лалатович: Я не сомневался и не испугался войны

скриншот

Новина українською

Новый наставник "Зари" Ненад Лалатович высказал свои мысли о войне в Украине.

– Вопрос, который невозможно обойти. Вы знаете, что у нас война. Что можете сказать?

– Это очень страшно, что случилось с войной. Я думаю, что показал свою любовь, когда пришел в это тяжелое время в Украину.

Когда меня пригласили в команду, я не сомневался и не испугался войны. Приехал к вам, чтобы быть с вами в такой тяжелый момент. Пока я буду здесь, и когда уеду – я буду всегда с вами. Надеюсь, что эта ужасная война быстро закончиться. И что украинский народ, который я люблю и ценю, заслуживает жить лучше, чем жили раньше.

– Домашние матчи мы будем проводить в Киеве.

– Да, я был в Киеве. Это очень красивый город, знаю, что моя команда там играет. Мое большое желание – чтобы "Заря" играла свои домашние матчи в родном городе, в Луганске. Как и "Шахтер" в Донецке.

Я очень хотел бы, чтобы все команды украинские играли на своих стадионах. Как тогда, когда я раньше играл в чемпионате Украины в 2004 году. Чтобы они все вернулись. Это мое большое желание. Надеюсь, что принесу фарт, чтобы оно осуществилось.

По теме
yellow-arrow
Оболонь в спарринге благодаря невероятному камбэку обыграла Колос
yellow-arrow
Днепр-1 объявил о подписании украинского голкипера
yellow-arrow
Шахтер вместе с новичком Кастилло провел первую тренировку под руководством ван Леувена - ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Ненад Лалатович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде