Вместе с Ярмоленко, Сидорчуком и Рамадани. Динамо провело свою первую тренировку в Австрии. ФОТО

Во вторник, 4 июля, киевское " Динамо " приступило к непосредственной работе на австрийском сборе.

Своей резиденцией на время австрийского сбора команда выбрала гостиницу Hotel die Zeit, которая имеет непосредственно на своей территории два полноразмерных футбольных поля высокого качества.

Перед началом занятия игроки собрались на поле, где к ним обратился Мирча Луческу. Мистер дал игрокам наставление не только на тренировки, а в целом на сбор и даже на сезон, отметив, что в новом сезоне они обязаны исправить ситуацию и вернуть чемпионский титул.

За исключением Булецы в первой тренировке приняли участие все остальные 23 игрока, прибывшие накануне из Киева, а также Сергей Сидорчук, Решат Рамадани и Андрей Ярмоленко, которые присоединились к команде уже в гостинице.

На первой тренировке игроки получили дифференцированные нагрузки: только начавшие подготовку к сезону после отпуска выполнили больше беговой работы. Остальные игроки тоже были разделены на две группы.

В расписании команды на вечер запланирована вторая тренировка.