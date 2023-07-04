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Шахтер вместе с новичком Кастилло провел первую тренировку под руководством ван Леувена - ФОТО

Премьер-лига
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Горняки начали подготовку к новому сезону

Шахтер вместе с новичком Кастилло провел первую тренировку под руководством ван Леувена - ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

В понедельник, 3 июля, "Шахтер" провел первое занятие под руководством нового главного тренера Патрика ван Леувена.

Наставник и его штаб команде представили днем на специальном собрании генеральный директор клуба Сергей Палкин и спортивный директор дончан Дарио Срна, а вечером футболисты уже на поле познакомились с тренерскими методиками нидерландского специалиста.

Сессия длилась чуть больше часа и носила втягивающий характер. По отдельной программе занимались голкиперы. Отметим, что в команду присоединился новичок "оранжево-черных" эквадорский полузащитник Дэнил Кастилло.

Во вторник у "горняков" запланированы две рабочие сессии – утром и вечером.

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В статье: Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен Дэнил Кастилло
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