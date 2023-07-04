Шахтер вместе с новичком Кастилло провел первую тренировку под руководством ван Леувена - ФОТО

В понедельник, 3 июля, " Шахтер " провел первое занятие под руководством нового главного тренера Патрика ван Леувена.

Наставник и его штаб команде представили днем на специальном собрании генеральный директор клуба Сергей Палкин и спортивный директор дончан Дарио Срна, а вечером футболисты уже на поле познакомились с тренерскими методиками нидерландского специалиста.

Сессия длилась чуть больше часа и носила втягивающий характер. По отдельной программе занимались голкиперы. Отметим, что в команду присоединился новичок "оранжево-черных" эквадорский полузащитник Дэнил Кастилло.

Во вторник у "горняков" запланированы две рабочие сессии – утром и вечером.