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Оболонь в спарринге благодаря невероятному камбэку обыграла Колос
Интересный вышел матч
koloskovalivka.com
Во вторник, 4 июля, ковалевский "
Игра получилась интересной, результативной и с невероятным камбэком.
Ковалевцы мощно начали матч и уже к 25-й минуте вели в счете 2:0 – сначала после углового отличился Ориховский, а затем ударом головой забил Диего.
Впрочем, киевляне еще до перерыва сравняли счет благодаря голам Краснопира и Слободяна, а в концовке второго тайме добавили еще два гола (Суханов (85 мин) и Чернов (90 мин).
Такой вот интересный камбэк от "Оболони" и итоговый счет 4:2 в пользу киевлян.
Колос (Ковалевка) – Оболонь (Киев) – 2:4
Голы: Ориховский, 18, Диего, 25 – Краснопир, 36, Слободян, 40 (пен), Суханов, 85, Чернов, 90.
Колос (первый тайм): Волынец, Бондаренко, Бурда, Криворучко, Милько (кап), Ориховский, Цуриков, Диего, Ильин, Гусол, Салабай.
Колос (второй тайм): Маханьков, Гончаренко, Золотов, Емец, Мякушко, Демченко, Богданов (кап), Болбат, игрок на просмотре, Велетень, Безбородько.
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