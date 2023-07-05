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Ворскла готова отпустить Сефери по клаусуле, но предложений пока нет

Премьер-лига
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Албанец провел неплохой прошлый сезон

Ворскла готова отпустить Сефери по клаусуле, но предложений пока нет

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

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Как уже сообщалось ранее, 26-летний албанский атакующий хавбек "Ворсклы" Таулянта Сефери номинально может покинуть клуб.

Как сообщает "ТаТоТаке" клуб может отпустить игрока, если за него заплатят прописанную в контракте клаусулу.

Впрочем, также отмечается, что пока что официальных предложение по игроку пока нет.

Контракт Сефери с "Ворсклой" рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне Сефери провел 28 матчей за полтавскую команду, в которых отметился 13 голами.

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В статье: Ворскла (Полтава) Таулянт Сефери
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Источник:
ТаТоТаке

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