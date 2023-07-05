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Ворскла готова отпустить Сефери по клаусуле, но предложений пока нет
Албанец провел неплохой прошлый сезон
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Как сообщает "ТаТоТаке" клуб может отпустить игрока, если за него заплатят прописанную в контракте клаусулу.
Впрочем, также отмечается, что пока что официальных предложение по игроку пока нет.
Контракт Сефери с "Ворсклой" рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне Сефери провел 28 матчей за полтавскую команду, в которых отметился 13 голами.
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