Ворскла готова отпустить Сефери по клаусуле, но предложений пока нет

Как уже сообщалось ранее , 26-летний албанский атакующий хавбек "Ворсклы" Таулянта Сефери номинально может покинуть клуб.

Как сообщает "ТаТоТаке" клуб может отпустить игрока, если за него заплатят прописанную в контракте клаусулу.

Впрочем, также отмечается, что пока что официальных предложение по игроку пока нет.

Контракт Сефери с "Ворсклой" рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне Сефери провел 28 матчей за полтавскую команду, в которых отметился 13 голами.