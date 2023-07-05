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ЛНЗ подписал экс-защитника Мариуполя и Миная Стасюка

Премьер-лига
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Прошлый сезон защитник провел в азербайджанском Сабаиле

ЛНЗ подписал экс-защитника Мариуполя и Миная Стасюка

fc-lnz.com

Новина українською

Новичок УПЛ черкасский ЛНЗ объявил о подписании контракта с 28-летним защитником Петром Стасюком.

Футболист будет выступать в черкасской команде под номером 95.

В Украине Стасюк известен по выступлениям за "Минай" и "Мариуполь".

Предыдущий сезон защитник провел в азербайджанском "Сабаиле", за который сыграл 34 матча во всех турнирах и отметился четырьмя ассистами.

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В статье: Петр Стасюк ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ

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