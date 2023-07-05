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ЛНЗ подписал экс-защитника Мариуполя и Миная Стасюка
Прошлый сезон защитник провел в азербайджанском Сабаиле
fc-lnz.com
Новичок УПЛ
Футболист будет выступать в черкасской команде под номером 95.
В Украине Стасюк известен по выступлениям за "Минай" и "Мариуполь".
Предыдущий сезон защитник провел в азербайджанском "Сабаиле", за который сыграл 34 матча во всех турнирах и отметился четырьмя ассистами.
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Источник:ЛНЗ
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