  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Названа сумма, которую Ахметов перечислил на помощь Украине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа сумма, которую Ахметов перечислил на помощь Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

С начала полномасштабного вторжения РФ

Названа сумма, которую Ахметов перечислил на помощь Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" отчитался о том, сколько владелец клуба Ринат Ахметов направил на помощь Украине за 16 месяцев полномасштабного российского вторжения.

Бизнес структуры, которые находятся в собственности функционера, передали 5,5 млрд грн (165 млн долларов) на нужды страны и ее граждан.

Главные направления помощи - поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, поддержка громад, а также подготовка к восстановлению Мариуполя.

Дополнительно Ринат Ахметов выделил 1 млрд грн (25 млн долларов) на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце "Азовстали".

Также фонд президента "горняков" передал для украинцев 700 тыс. единиц медикаментов, более 630 тыс. продуктовых наборов. Открыл новые проекты по помощи в реабилитации взрослых, предоставлению обеззараживающих таблеток для воды, обогревателей, помощи в обустройстве общежития для мариупольцев в Днепре.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ подписал экс-защитника Мариуполя и Миная Стасюка
yellow-arrow
Брандао: Я очень расстроен. Молюсь за всех украинцев и прекращение войны
yellow-arrow
Ворскла готова отпустить Сефери по клаусуле, но предложений пока нет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
shakhtar.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде