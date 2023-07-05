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Названа сумма, которую Ахметов перечислил на помощь Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" отчитался о том, сколько владелец клуба Ринат Ахметов направил на помощь Украине за 16 месяцев полномасштабного российского вторжения.
Бизнес структуры, которые находятся в собственности функционера, передали 5,5 млрд грн (165 млн долларов) на нужды страны и ее граждан.
Главные направления помощи - поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, поддержка громад, а также подготовка к восстановлению Мариуполя.
Дополнительно Ринат Ахметов выделил 1 млрд грн (25 млн долларов) на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце "Азовстали".
Также фонд президента "горняков" передал для украинцев 700 тыс. единиц медикаментов, более 630 тыс. продуктовых наборов. Открыл новые проекты по помощи в реабилитации взрослых, предоставлению обеззараживающих таблеток для воды, обогревателей, помощи в обустройстве общежития для мариупольцев в Днепре.
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