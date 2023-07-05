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Александрия объявила о продаже своего вратаря в Колос
Валентин Горох продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" объявила о переходе своего 22-летнего голкипера Валентина Гороха в "Колос".
Сроки и финансовые условия контракта не разглашаются. Однако по данным Transfermarkt, соглашение рассчитано на 3 сезона (до лета 2026) и трансфер обошелся ковалевцам в 100 тысяч евро.
Валентин дебютировал за юношескую команду "Александрии" 24 июля 2021 года в выездном матче против луганской "Зари" (1:1). В общей сложности провел 6 матчей, пропустив 10 голов.
За команду основы горожан дебютировал в Премьер-лиге 13 ноября 2022 года в домашнем матче с ровенским "Вересом" (3:2). Суммарно отыграл 4 поединка, пропустив 6 голов. Еще 2 поединка Валентин провел в Кубке Украины, пропустив 3 гола.
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