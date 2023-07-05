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Новичок Вереса: О клубе слышал много и только хорошего
Евгений Шевченко - о своем переходе в ровенский клуб
Фото: НК Верес
Новичок "Вереса" Евгений Шевченко рассказал о том, как оказался в Ровно и чего ожидает от игры за новую команду.
- Как возник вариант с "Вересом"?
- Сначала мне позвонил агент. Сказал, что мной интересуется "Верес". Затем позвонил главный тренер, сказал, что рассматривает мою кандидатуру. Потом были длительные переговоры между клубами. И наконец, я подписал контракт. Рад стать частью "Вереса". Хочу приносить пользу новому клубу.
Играю на позиции левого защитника. Мы общались с главным тренером о моей роли в команде, функциях. Буду работать и стараться радовать болельщиков.
- В свое время ты забивал дальними ударами за "ВПК-Агро". Дальние удары - это то, что у тебя получается?
- Да, бывало. Залетало. Надеюсь, в "Вересе" голы буду забивать еще лучше.
- Что слышал раньше о Ровно и "Вересе"?
- В Ровно раньше был только проездом. А о "Вересе" слышал много и только хорошего. Знаю, что здесь очень ярые болельщики. Хочется их не подвести и демонстрировать хороший футбол. Чтобы команда побеждала в каждой игре, - рассказал Шевченко.
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