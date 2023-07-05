Новичок Вереса: О клубе слышал много и только хорошего

Новичок "Вереса" Евгений Шевченко рассказал о том, как оказался в Ровно и чего ожидает от игры за новую команду.

- Как возник вариант с "Вересом"?

- Сначала мне позвонил агент. Сказал, что мной интересуется "Верес". Затем позвонил главный тренер, сказал, что рассматривает мою кандидатуру. Потом были длительные переговоры между клубами. И наконец, я подписал контракт. Рад стать частью "Вереса". Хочу приносить пользу новому клубу.

Играю на позиции левого защитника. Мы общались с главным тренером о моей роли в команде, функциях. Буду работать и стараться радовать болельщиков.

- В свое время ты забивал дальними ударами за "ВПК-Агро". Дальние удары - это то, что у тебя получается?

- Да, бывало. Залетало. Надеюсь, в "Вересе" голы буду забивать еще лучше.

- Что слышал раньше о Ровно и "Вересе"?

- В Ровно раньше был только проездом. А о "Вересе" слышал много и только хорошего. Знаю, что здесь очень ярые болельщики. Хочется их не подвести и демонстрировать хороший футбол. Чтобы команда побеждала в каждой игре, - рассказал Шевченко.