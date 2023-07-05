Любенович: В какой команде Лалатович ни работал бы, никогда не было каких-либо провалов

Своими мыслями по поводу нового рулевого луганчан с корреспондентом UA-Футбол поделился человек, который не один год профессиональной карьеры провел в качестве игрока "Зари", к тому же является соотечественником Лалатовича. Это 41-летний Желько Любенович, ныне работающий ассистентом главного тренера в клубе первой лиги Сербии "Раднички" (Новый Белград).

- Каковы "плюсы" и "минусы" Лалатовича-тренера? – первым делом интересуюсь у Любеновича.

– "Плюс" – его тренерский опыт. Он в этой роли трудится уже достаточно долгое время, и всюду, где работал, имел очень хорошие результаты. Правда, это касается только чемпионата Сербии. Надеюсь, что "плюс" этого тренера также проявится и в Украине, где он когда-то играл за донецкий "Шахтер". Что касается "минуса", то Лалатович – очень эмоциональный человек. Уж больно он за все переживает и беспокоится. В частности, за успехи команд, в которых трудится.

– Его эмоциональность в виде споров с судьями и последующим удалением из тренерской скамьи проявляется?

– Бывало. Пожалуй, в карьере каждого тренера происходит подобное, однако не сказал бы, что это "минус". К счастью, у Лалатовича это не система.

- Каковы достижения у новоиспеченного кормчего луганской "Зари"?

- В карьере Ненада Лалатовича были завоевания второго места с двумя командами – белградской "Црвеной Звездой" и "Радничками" (Ниш). Выигрывал он и Кубок Сербии с "Войводиной". А вот в двух зарубежных клубах – саудовском "Аль-Батине" и боснийском "Бораце" успехов ему добиться не удалось. Последним местом работы Лалатовича была "Младость ГАТ" из Нови-Сада. Ее он возглавил за одиннадцать туров до завершения сезона-2022/23, когда команда находилась внизу турнирной таблицы, в опасной зоне. За это время она проявила завидную неуступчивость, выиграв два и сыграв вничью шесть матчей.

– Какой футбол исповедует Ненад Лалатович?

– Атакующий! Он очень много работает над тактикой. Использует схему 4-2-3-1, насколько я помню. Он ее не менял и до сих пор придерживается, ведь сейчас популярно играть "три в линию". Думаю, собственные взгляды на футбол и опыт должны помочь Лалатовичу в работе с "Зарей". Луганский клуб пригласил его только потому, что он один из лучших тренеров Сербии по результатам. В какой команде он ни работал бы, никогда не было каких-либо провалов. Хочется надеяться, что свою завидную стабильность этот специалист воплотит в жизнь и в "Заре". За луганскую команду лично я буду болеть.