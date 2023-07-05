Шахтер представил новый тренерский штаб во главе с ван Леувеном. Белик возглавил команду U19

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен определился со своим тренерским штабом в "Шахтере".

53-летнему нидерландцу будут помогать: Раймонд Аттевелд - он будет выполнять функции первого ассистента, а также два других помощника - Оскар Ратулутра и Александр Чижов.

С вратарями будет работать Деннис Гентенар, а физической подготовкой будут заниматься Валерий Блохин и Карло Николини. Роль аналитиков займут Радион Пальцун и Дмитрий Кабачок.

К слову, Оскар Ратулутра связан с "Шахтером" давно. В последние годы он возглавлял команду U-19. Вместо него молодежку горняков возглавил экс-нападающий дончан и сборной Украины Алексей Белик.