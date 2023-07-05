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Шахтер представил новый тренерский штаб во главе с ван Леувеном. Белик возглавил команду U19

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Известны все помощники нидерландца

Шахтер представил новый тренерский штаб во главе с ван Леувеном. Белик возглавил команду U19

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен определился со своим тренерским штабом в "Шахтере".

53-летнему нидерландцу будут помогать: Раймонд Аттевелд - он будет выполнять функции первого ассистента, а также два других помощника - Оскар Ратулутра и Александр Чижов.

С вратарями будет работать Деннис Гентенар, а физической подготовкой будут заниматься Валерий Блохин и Карло Николини. Роль аналитиков займут Радион Пальцун и Дмитрий Кабачок.

К слову, Оскар Ратулутра связан с "Шахтером" давно. В последние годы он возглавлял команду U-19. Вместо него молодежку горняков возглавил экс-нападающий дончан и сборной Украины Алексей Белик.

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В статье: Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2023 в 13:27
а пяточкин шо, не захотел вратарей тренировать?
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alex.belogubko (одесса)
05.07.2023 в 13:19
посмотрим на Евро игры а УПЛ это не показатель
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