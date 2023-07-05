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Шахтер представил новый тренерский штаб во главе с ван Леувеном. Белик возглавил команду U19
Известны все помощники нидерландца
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нидерландский специалист Патрик ван Леувен определился со своим тренерским штабом в "Шахтере".
53-летнему нидерландцу будут помогать: Раймонд Аттевелд - он будет выполнять функции первого ассистента, а также два других помощника - Оскар Ратулутра и Александр Чижов.
С вратарями будет работать Деннис Гентенар, а физической подготовкой будут заниматься Валерий Блохин и Карло Николини. Роль аналитиков займут Радион Пальцун и Дмитрий Кабачок.
К слову, Оскар Ратулутра связан с "Шахтером" давно. В последние годы он возглавлял команду U-19. Вместо него молодежку горняков возглавил экс-нападающий дончан и сборной Украины Алексей Белик.
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