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Ротань перевел в дубль экс-полузащитника Динамо – Источник
Игроком интересуется дебютант УПЛ
Фото: Александр Приходько
Тренерский штаб "Александрии" не рассчитывает в следующем сезоне на полузащитника Сергея Рыбалку, пишет ТаТоТаке.
По информации источника, сейчас опытный опорник поддерживает форму с командой U-19.
Несмотря на то, что контракт Рыбалки "горожан" действителен еще один год, руководство клуба готово отпустить 33-летнего футболиста свободным агентом. Отмечается, что основным претендентом на Сергея сегодня является черкасский "ЛНЗ".
Рыбалка выступает за "Александрию" с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Напомним, что хавбек имеет опыт выступлений за харьковский "Арсенал", киевское "Динамо", чешский "Слован" и турецкий "Сивасспор".
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