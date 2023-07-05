Паст: В Черноморце на меня не рассчитывали, над предложением Вереса думал недолго

Голкипер Евгений Паст, у которого 30 июня истекал контракт с "Черноморцем" надеялся на пролонгирование соглашения с одесситами, но все-таки оказался в "Вересе".

– Я вернулся из отпуска, неделю готовился в общей группе, но до конкретных предложений дело не доходило. В конце июня опыт начал подсказывать, что в "Черноморце" на меня уже не рассчитывают. Все кардинально изменил телефонный разговор с Сергеем Лавриненко, который поинтересовался, не хочу ли я продолжить карьеру в "Вересе", который он возглавил. Я недолго раздумывал и уже через день подписал контракт с ровенчанами.

– Помнится, это именно под руководством Лавриненко вы в свое время играли за "Зирку", даже завоевывали путевку в класс сильнейших.

– Да, я два сезона отыграл под руководством Лавриненко, и о том сотрудничестве остались лучшие воспоминания. Хотя за подготовку вратарей отвечал Артем Коляда, ныне работающий в "Заре".

– Вам приходилось защищать ворота в матчах против "Вереса"?

– Кажется, однажды, когда я выступал за "Десну", наши пути пересекались. А вот в прошлом сезоне в "Черноморце" в матче первого круга я был запасным, а во втором – травмированным. Я всегда с уважением относился к ровенской команде, прежде всего, за бойцовский характер.

– Вас не беспокоит, что вратарь "Вереса" Богдан Когут является капитаном команды?

– Нет, меня конкуренция никогда не пугала. Кстати, в "Десне" и "Черноморце" я тоже не был поначалу основным голкипером. Конкуренция только помогает становиться сильнее.

– Почему вы подписали контракт только на один сезон?

– Это было предложение клубного руководства. Я не переживаю – если оправдаю надежды, то наше сотрудничество обязательно продолжится.