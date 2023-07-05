Оболонь подписала украинского защитника из Словакии и попрощалась с двумя игроками

Новичок УПЛ киевская " Оболонь " подписала защитника Артем Вовкуна, который в прошлом сезоне выступал словацкий МФК "Земплин". В Украине защитник известен по выступлениям за ФК "Львов"

Артём будет в свое новой команде выступать под 34 номером.

Также "Оболонь" сообщила об уходе двух игроков. Команду полузащитника Сергея Машталира и защитника Евгения Корохова.

У обеих игроков 30 июня закончились сроки контрактов.

Машталир и Корохов выступали за "Оболонь" с лета прошлого года. За это время первый провел за пивоваров 5 матчей, а второй – 13.

Напомним, по итогам минувшей кампании "Оболонь" вышла в УПЛ. Команда заняла второе место в чемпионской группе Первой лиги.