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Оболонь подписала украинского защитника из Словакии и попрощалась с двумя игроками
Клуб продолжает работу на трансферном рынке
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Новичок УПЛ киевская "
Артём будет в свое новой команде выступать под 34 номером.
Также "Оболонь" сообщила об уходе двух игроков. Команду полузащитника Сергея Машталира и защитника Евгения Корохова.
У обеих игроков 30 июня закончились сроки контрактов.
Машталир и Корохов выступали за "Оболонь" с лета прошлого года. За это время первый провел за пивоваров 5 матчей, а второй – 13.
Напомним, по итогам минувшей кампании "Оболонь" вышла в УПЛ. Команда заняла второе место в чемпионской группе Первой лиги.
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