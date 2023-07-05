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Оболонь подписала Вовкуна, вернула Мединского и попрощалась с двумя игроками

Премьер-лига
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Клуб продолжает работу на трансферном рынке

Оболонь подписала Вовкуна, вернула Мединского и попрощалась с двумя игроками

instagram.com/fc_obolon_kyiv

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Новичок УПЛ киевская "Оболонь" подписала двух новичков - защитника Артем Вовкуна, который в прошлом сезоне выступал за ФК "Львов" и хавбека Игоря Мединского, который выступал за хаорватский "Карловац 1919".

Вовкун будет в свое новой команде выступать под 34 номером, Мединский - под №9.

Интересно, что Мединский уже выступал за "пивоваров" с 2018 года по апрель 2022 года.

Также "Оболонь" сообщила об уходе двух игроков. Команду полузащитника Сергея Машталира и защитника Евгения Корохова.

У обеих игроков 30 июня закончились сроки контрактов.

Машталир и Корохов выступали за "Оболонь" с лета прошлого года. За это время первый провел за пивоваров 5 матчей, а второй – 13.

Напомним, по итогам минувшей кампании "Оболонь" вышла в УПЛ. Команда заняла второе место в чемпионской группе Первой лиги.

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В статье: Оболонь (Киев) Сергей Машталир Артем Вовкун
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Источник:
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