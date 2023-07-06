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Экс-форвард Динамо отказался возвращаться в РФ: известно, куда перешел игрок

Премьер-лига
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Белорус отправился в Польшу

Экс-форвард Динамо отказался возвращаться в РФ: известно, куда перешел игрок

Фото: stalmielec.com

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Илья Шкурин продолжит карьеру в чемпионате Польши. 23-летний форвард перешел на правах аренды в клуб "Сталь" Мелец из московского "ЦСКА".

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Прошлую кампанию белорус провел в "Маккаби" Петах-Тиква. На его счету 14 голов в 12 матчах чемпионата Израиля. В составе "Динамо" Шкурин играл в первой части сезона-2021/22. Форвард провел 11 поединков за "бело-синих", в которых оформил пять голевых передач.

Контракт Шкурина с российским клубом действителен до лета 2024 года.

К слову, "Сталь" Мелец в минувшем сезоне заняла 11-е место в Экстраклясе.

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В статье: Илья Шкурин
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Источник:
stalmielec.com

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