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Экс-форвард Динамо отказался возвращаться в РФ: известно, куда перешел игрок
Белорус отправился в Польшу
Фото: stalmielec.com
Бывший нападающий "Динамо" Илья Шкурин продолжит карьеру в чемпионате Польши. 23-летний форвард перешел на правах аренды в клуб "Сталь" Мелец из московского "ЦСКА".
Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
Прошлую кампанию белорус провел в "Маккаби" Петах-Тиква. На его счету 14 голов в 12 матчах чемпионата Израиля. В составе "Динамо" Шкурин играл в первой части сезона-2021/22. Форвард провел 11 поединков за "бело-синих", в которых оформил пять голевых передач.
Контракт Шкурина с российским клубом действителен до лета 2024 года.
К слову, "Сталь" Мелец в минувшем сезоне заняла 11-е место в Экстраклясе.
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