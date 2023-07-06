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Металлист 1925 назвал четырех соперников на сборе в Винниках
Команда проведет на Львовщине 16 дней
Фото: ФК Металіст 1925
В среду, 5 июля, игроки "Металлиста 1925" провели тренировку в Счастливом, а после обеда отправились на учебно-тренировочный сбор в Винники.
На Львовщине харьковчане проведут следующие 16 дней, базироваться клуб будет в гостинице "City Inn", а тренировки будет проводить на стадионе имени Богдана Маркевича. На период второго сбора у команды запланировано проведение четырех контрольных поединков:
- 08 июля. "Металлист 1925" - "Верес"
- 10 июля. "Мостиска" - "Металлист 1925"
- 15 июля. "Металлист 1925" - "Агробизнес"
- 21 июля. "Металлист 1925" - "Рух"
Ранее "Металлист 1925" обыграл в контрольном матче "Чайку".
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