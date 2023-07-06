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Рух: Держись, родной Львов
Россияне продолжают террор украинских городов
fcrukh.com
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"Держись, родной Львов!
Рашисты провели самую масштабную атаку на Львов с начала полномасштабной войны. Есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования родным и близким.
Не простим!", – сказано в сообщении футбольного клуба.
Отметим, что ночью 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову: поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в жилую многоэтажку.
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Источник:Телеграм-канал Руха
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