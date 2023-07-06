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Рух: Держись, родной Львов

Премьер-лига
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Россияне продолжают террор украинских городов

Рух: Держись, родной Львов

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" отреагировал на ночную ракетную атаку россиян на Львов.

"Держись, родной Львов!

Рашисты провели самую масштабную атаку на Львов с начала полномасштабной войны. Есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования родным и близким.

Не простим!", – сказано в сообщении футбольного клуба.

Отметим, что ночью 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову: поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в жилую многоэтажку.

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В статье: Рух (Львов) война с россией
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