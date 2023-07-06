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Полесье подпишет конголезского вингера Монпелье Макуана, - СМИ
Вроде бы, все уже догворено
фото из свободных источников
Житомирское "
По информации источника, 20-летний футболист уже присоединился к "Полесью" на сборе в Австрии, где клуб проводит предсезонные сборы.
В ближайшие часы трансфер официально подтвердят обе стороны.
Напомним, что в прошлом сезоне Макуана провел 9 матчей за "Монпелье", в которых отдал 1 результативную передачу.
Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч євро.
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Источник:DRCPF
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Комментарии (1)
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Полiccя (Житомир)
06.07.2023 в 21:13
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