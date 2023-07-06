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Полесье подпишет конголезского вингера Монпелье Макуана, - СМИ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Вроде бы, все уже догворено

Полесье подпишет конголезского вингера Монпелье Макуана, - СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

Житомирское "Полесье" подпишет конголезского вингера "Монпелье" Бени Макуана, сообщает DRCPF.

По информации источника, 20-летний футболист уже присоединился к "Полесью" на сборе в Австрии, где клуб проводит предсезонные сборы.

В ближайшие часы трансфер официально подтвердят обе стороны.

Напомним, что в прошлом сезоне Макуана провел 9 матчей за "Монпелье", в которых отдал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч євро.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
DRCPF

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Комментарии (1)
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Полiccя (Житомир)
06.07.2023 в 21:13
Ще б у напад когось підписати . Бо Калітвінцев Кисленка не випускає на поле , а Будківський сам не витяне. Загурський говорив, що має бути гравець з дуже футбольної країни ( Бразилія ???)
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