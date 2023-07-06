Полесье подпишет конголезского вингера Монпелье Макуана, - СМИ

Житомирское " Полесье " подпишет конголезского вингера "Монпелье" Бени Макуана, сообщает DRCPF.

По информации источника, 20-летний футболист уже присоединился к "Полесью" на сборе в Австрии, где клуб проводит предсезонные сборы.

В ближайшие часы трансфер официально подтвердят обе стороны.

Напомним, что в прошлом сезоне Макуана провел 9 матчей за "Монпелье", в которых отдал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч євро.