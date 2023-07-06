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Представители Интера встретились с агентом Трубина, - Романо

Премьер-лига
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Представители Интера встретились с агентом Трубина, - Романо

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Представители миланского "Интера" сегодня, 6 июля, провели встречу с агентами "Шахтера" Анатолия Трубина.

Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский клуб ищет вратаря в случае ухода основного голкипера Андре Онаны в "Манчестер Юнайтед". Также пока неясна ситуация с Самиром Хандановичем, у которого 1 июля заканчивается контракт, а новое соглашение еще не подписано.

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Тем не менее, источник отмечает, что «Интер» предметно интересуется тремя вратарями, и Трубин – один из них. Ранее сообщалось, что миланский клуб рассматривает кандидатуры Яна Зоммера, Кейлора Наваса и Уго Льориса.

Напомним, контракт 21-летнего Трубина с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".

В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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