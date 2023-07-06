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Срна: Если Трубин покинет Шахтер, он перейдет в топ-клуб за топ-цену
Кипером горняков интересуется Интер
as.com
Спортивный директор "
"Сейчас Трубин один из лучших вратарей Европы. Ему всего 21 год, и он молод, но уже сыграл 17 матчей в Лиге чемпионов, а значит, уже имеет опыт. Он готов к большому клубу. Трубин готов к Италии, но также и к Англии или Франции.
Он вратарь будущего. У него много предложений, и мы общаемся со многими клубами, но все должны понимать одно: если он покинет "Шахтер", он перейдет в топ-клуб за топ-цену. Как было с Мудриком и как будет в будущем с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко. Те, кто хочет, решают, сколько предложить, а мы отвечаем, хороша эта сумма или нет.
В данный момент Трубин играет на чемпионате Европы (вчера сборная Украины U-21 завершила участие в турнире – прим. ред.) и у него все хорошо в Украине. И есть интерес не только к нему, но и к трем другим топ-игрокам, о которых я упомянул и которые станут частью будущего европейского футбола", - заявил Срна в интервью Gazzetta dello Sport.
Напомним, контракт 21-летнего Трубина с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация, что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".
В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.
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