Срна: Если Трубин покинет Шахтер, он перейдет в топ-клуб за топ-цену

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна прокомментировал информацию об интересе "Интера" к голкиперу "горняков" Анатолию Трубину.

"Сейчас Трубин один из лучших вратарей Европы. Ему всего 21 год, и он молод, но уже сыграл 17 матчей в Лиге чемпионов, а значит, уже имеет опыт. Он готов к большому клубу. Трубин готов к Италии, но также и к Англии или Франции.

Он вратарь будущего. У него много предложений, и мы общаемся со многими клубами, но все должны понимать одно: если он покинет "Шахтер", он перейдет в топ-клуб за топ-цену. Как было с Мудриком и как будет в будущем с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко. Те, кто хочет, решают, сколько предложить, а мы отвечаем, хороша эта сумма или нет.

В данный момент Трубин играет на чемпионате Европы (вчера сборная Украины U-21 завершила участие в турнире – прим. ред.) и у него все хорошо в Украине. И есть интерес не только к нему, но и к трем другим топ-игрокам, о которых я упомянул и которые станут частью будущего европейского футбола", - заявил Срна в интервью Gazzetta dello Sport.