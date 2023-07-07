Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец просматривает словенского полузащитника
Игрок производит хорошее впечатление на тренерский штаб
фото из свободных источников
Одесский "
Как сообщает "ТаТоТаке", хавбек сейчас находится на просмотре в тренировочном лагере одесситов и производит неплохое впечатление на тренерский штаб.
Главный тренер "моряков" Роман Григорчук в ближайшее время примет решение по игроку.
В прошлом сезоне 26-летний Шпорн выступал за словенский "Целе", за который провел 14 матчей без результативных действий, а летом покинул команду на правах свободного агента.
Ранее Шпорн также выступал за "Драву", "Муру", "Хорн".
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги. Старт сезона - 28 июля
- Днепр-1 только разгромно побеждает, Полесье играет с румынами. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Ожидания общества не будут удовлетворены. Глава ГУР заявил, что видел черновики речей с саммита НАТО
- Так возвращался Шева: деградация Динамо, новые травмы и парашютик за спину Пятову
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО