Черноморец просматривает словенского полузащитника

Одесский " Черноморец " близок к подписанию словенского полузащитника Йона Шпорна.

Как сообщает "ТаТоТаке", хавбек сейчас находится на просмотре в тренировочном лагере одесситов и производит неплохое впечатление на тренерский штаб.

Главный тренер "моряков" Роман Григорчук в ближайшее время примет решение по игроку.

В прошлом сезоне 26-летний Шпорн выступал за словенский "Целе", за который провел 14 матчей без результативных действий, а летом покинул команду на правах свободного агента.

Ранее Шпорн также выступал за "Драву", "Муру", "Хорн".