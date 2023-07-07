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Черноморец просматривает словенского полузащитника

Премьер-лига
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Игрок производит хорошее впечатление на тренерский штаб

Черноморец просматривает словенского полузащитника

фото из свободных источников

Новина українською

Одесский "Черноморец" близок к подписанию словенского полузащитника Йона Шпорна.

Как сообщает "ТаТоТаке", хавбек сейчас находится на просмотре в тренировочном лагере одесситов и производит неплохое впечатление на тренерский штаб.

Главный тренер "моряков" Роман Григорчук в ближайшее время примет решение по игроку.

В прошлом сезоне 26-летний Шпорн выступал за словенский "Целе", за который провел 14 матчей без результативных действий, а летом покинул команду на правах свободного агента.

Ранее Шпорн также выступал за "Драву", "Муру", "Хорн".

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке

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