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У Металлиста 1925 появилась женская команда
Клуб заключил соглашение с Жилстроем-1
metalist1925.com
Харьковский "
10-кратный чемпион Украины "Жилстрой-1" заключил соглашение с представителем УПЛ.
Сезон 2022/23 в Высшей лиге "Жилстрой-1" вынужденно пропускал, но в следующем чемпионате клуб снова будет выступать в элитном дивизионе.
Главным тренером команды станет известный в Украине 48-летний специалист Владимир Пятенко.
Напомним, что в следующем розыгрыше женского чемпионата Украины по футболу будут участвовать 12 клубов.
Победителем сезона 2022/23 в женской Высшей лиги стала полтавская "Ворскла".
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