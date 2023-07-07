У Металлиста 1925 появилась женская команда

Харьковский " Металлист 1925 " отныне имеет и женскую команду.

10-кратный чемпион Украины "Жилстрой-1" заключил соглашение с представителем УПЛ.

Сезон 2022/23 в Высшей лиге "Жилстрой-1" вынужденно пропускал, но в следующем чемпионате клуб снова будет выступать в элитном дивизионе.

Главным тренером команды станет известный в Украине 48-летний специалист Владимир Пятенко.

Напомним, что в следующем розыгрыше женского чемпионата Украины по футболу будут участвовать 12 клубов.

Победителем сезона 2022/23 в женской Высшей лиги стала полтавская "Ворскла".