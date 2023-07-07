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У Металлиста 1925 появилась женская команда

Премьер-лига
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Клуб заключил соглашение с Жилстроем-1

У Металлиста 1925 появилась женская команда

metalist1925.com

Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" отныне имеет и женскую команду.

10-кратный чемпион Украины "Жилстрой-1" заключил соглашение с представителем УПЛ.

Сезон 2022/23 в Высшей лиге "Жилстрой-1" вынужденно пропускал, но в следующем чемпионате клуб снова будет выступать в элитном дивизионе.

Главным тренером команды станет известный в Украине 48-летний специалист Владимир Пятенко.

Напомним, что в следующем розыгрыше женского чемпионата Украины по футболу будут участвовать 12 клубов.

Победителем сезона 2022/23 в женской Высшей лиги стала полтавская "Ворскла".

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В статье: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925

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