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ЛНЗ подписал экс-голкипера Миная
Черкасский клуб продолжает усиливаться
instagram.com/fclnz
Черкасский
В прошлом сезоне кипер вступал за "Минай", однако за закарпатцев провел всего 1 матч.
В своей вратарской карьере Пеньков выступал также за "Сталь", "Карпаты", "Олимпик", "Львов" и армянский "Пюник".
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Источник:Инстаграм ЛНЗ
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