ЛНЗ подписал экс-голкипера Миная

Черкасский ЛНЗ объявил о подписании 29-летнего украинского голкипера Германа Пенькова.

В прошлом сезоне кипер вступал за "Минай", однако за закарпатцев провел всего 1 матч.

В своей вратарской карьере Пеньков выступал также за "Сталь", "Карпаты", "Олимпик", "Львов" и армянский "Пюник".