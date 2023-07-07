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ЛНЗ подписал экс-голкипера Миная

Премьер-лига
(1 голосов)

Черкасский клуб продолжает усиливаться

ЛНЗ подписал экс-голкипера Миная

instagram.com/fclnz

Новина українською

Черкасский ЛНЗ объявил о подписании 29-летнего украинского голкипера Германа Пенькова.

В прошлом сезоне кипер вступал за "Минай", однако за закарпатцев провел всего 1 матч.

В своей вратарской карьере Пеньков выступал также за "Сталь", "Карпаты", "Олимпик", "Львов" и армянский "Пюник".

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В статье: Герман Пеньков ЛНЗ (Черкассы)
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