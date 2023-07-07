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Боль: Ставлю цель завоевать место в основном составе Динамо
Защитник "бело-синих" - о первых днях сборов в Австрии
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Антон Боль рассказал о первых днях сборов в Австрии и контрольном поединке с "Динамо" Бухарест (4:1).
- Все хорошо, продолжается подготовка к сезону, мы сейчас больше работаем над функциональной подготовкой и стараемся улучшить наши звенья в атаке и обороне.
- Сборники имеют больше беговой работы? Остальные ребята занимались этим еще в Киеве?
- Да, в Киеве прошел первый этап подготовки, скоро сборники нас догонят, и мы будем работать все вместе.
- В среду "Динамо" провело первый контрольный поединок, какие впечатления остались от него?
- Поединок был хороший, мы выложились на все 100%, несмотря на то, что это была лишь первая игра на сборах. Считаю, мы провели хороший поединок.
- Надеялись ли на такую яркую победу?
- Нет, ведь команда соперника уже заканчивает сборы, а мы только начинаем их. Учитывая это, повторюсь, мы сыграли хорошо.
- У вас уже был разбор игры? Тренеры сделали какие-то выводы?
- Еще нет. Думаю, эту игру мы будем разбирать в ближайшие дни.
- Перед началом сбора вы подписали с "Динамо" новый контракт, какие эмоции испытываете в связи с этим?
- Прежде всего, спасибо тренерскому штабу за доверие, за то, что продлили сотрудничество со мной. Постараюсь выкладываться еще больше, чем раньше, чтобы завоевать место в основном составе.
- В прошлом сезоне вы дебютировали в составе первой команды в официальных матчах, а какие личные цели ставите перед собой в новом сезоне?
- У меня только одна цель - играть в основном составе и чтобы "Динамо" стало чемпионом Украины, - рассказал Боль.
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