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Оболонь отправила форварда в аренду в Подолье

Премьер-лига
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Хмельницкий клуб вернулся после пропуска минувшего сезона

Оболонь отправила форварда в аренду в Подолье

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Нападающий "Оболони" Станислав Василенко следующий сезон проведет в другом клубе. 22-летний форвард будет играть за "Подолье" на правах аренды.

В минувшей кампании Василенко провел семь матчей за "пивоваров". Результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что экс-защитник "Львова" Алексей Дитятьев поддерживает форму в "Подолье".

Из-за войны "Подолье" пропустило сезон-2022/23 в Первой лиге. Хмельницкий клуб уже возобновил деятельность и в новом розыгрыше чемпионата и сыграет в группе А.

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В статье: Оболонь (Киев) Подолье (Хмельницкий)
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Источник:
fc.obolon.ua

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