Оболонь отправила форварда в аренду в Подолье

Нападающий "Оболони" Станислав Василенко следующий сезон проведет в другом клубе. 22-летний форвард будет играть за "Подолье" на правах аренды.

В минувшей кампании Василенко провел семь матчей за "пивоваров". Результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что экс-защитник "Львова" Алексей Дитятьев поддерживает форму в "Подолье".

Из-за войны "Подолье" пропустило сезон-2022/23 в Первой лиге. Хмельницкий клуб уже возобновил деятельность и в новом розыгрыше чемпионата и сыграет в группе А.