Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь отправила форварда в аренду в Подолье
Хмельницкий клуб вернулся после пропуска минувшего сезона
Фото: ФК Оболонь
Нападающий "Оболони" Станислав Василенко следующий сезон проведет в другом клубе. 22-летний форвард будет играть за "Подолье" на правах аренды.
В минувшей кампании Василенко провел семь матчей за "пивоваров". Результативными действиями не отличался.
Ранее сообщалось, что экс-защитник "Львова" Алексей Дитятьев поддерживает форму в "Подолье".
Из-за войны "Подолье" пропустило сезон-2022/23 в Первой лиге. Хмельницкий клуб уже возобновил деятельность и в новом розыгрыше чемпионата и сыграет в группе А.
Популярное сейчас
- Блохин, Монзуль, Протасов, Беланов и еще 4 человека готовы выступить поручителями Записоцкого
- Ротань - о матче с Испанией: Еще 24 часа на восстановление, и я бы поспорил о результате
- Срна: Если Трубин покинет Шахтер, он перейдет в топ-клуб за топ-цену
- Официально: Шахтер получил нового главного тренера
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО