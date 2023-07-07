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На просмотре в Металлисте 1925 находится бразильский вингер

Премьер-лига
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Харьковчане ищут варианты усиления атаки

На просмотре в Металлисте 1925 находится бразильский вингер

Фото: transfermarkt.world

Новина українською

26-летний бразилец Ари Моура в настоящий момент находится в тренировочном лагере "Металлиста 1925". Об этом утверждает Sport.ua.

Он может действовать на позиции правого, а также левого (что предпочтительнее) вингера Права на Моуру принадлежат бразильскому клубу "Метрополитано". Предыдущий сезон Ари провел в аренде в Израиле, где защищал цвета клуба "Нес-Циона".

Напомним, сейчас "Металлист 1925" готовится к новому сезону-2023/2024 в Винниках. У команды запланировано проведение четырех спаррингов.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Sport.ua

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