На просмотре в Металлисте 1925 находится бразильский вингер

26-летний бразилец Ари Моура в настоящий момент находится в тренировочном лагере "Металлиста 1925". Об этом утверждает Sport.ua.

Он может действовать на позиции правого, а также левого (что предпочтительнее) вингера Права на Моуру принадлежат бразильскому клубу "Метрополитано". Предыдущий сезон Ари провел в аренде в Израиле, где защищал цвета клуба "Нес-Циона".

Напомним, сейчас "Металлист 1925" готовится к новому сезону-2023/2024 в Винниках. У команды запланировано проведение четырех спаррингов.