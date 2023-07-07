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Верес просматривает двух африканских игроков
На просмотре также находятся двое украинцев
Фото: НК Верес
В расположении "Вереса" появились два африканских легионера – защитник и полузащитник. Об этом пишет Sport.ua.
По информации источника, на просмотре также находятся полузащитники Виктор Близниченко из "Ингульца" и Олег Синица, который известен по выступлениям за "Металлист", "Металлист 1925", "Рух" и "Агробизнес". В последнее время он играл в Польше.
Что касается лазарета ровенчан, то надолго выбыл из-за серьезной травмы вратарь Вадим Ющишин, а полузащитника Дмитрия Клец беспокоят боли в голеностопе и он пока занимается по индивидуальной программе.
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