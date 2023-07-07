Верес просматривает двух африканских игроков

В расположении "Вереса" появились два африканских легионера – защитник и полузащитник. Об этом пишет Sport.ua.

По информации источника, на просмотре также находятся полузащитники Виктор Близниченко из "Ингульца" и Олег Синица, который известен по выступлениям за "Металлист", "Металлист 1925", "Рух" и "Агробизнес". В последнее время он играл в Польше.

Что касается лазарета ровенчан, то надолго выбыл из-за серьезной травмы вратарь Вадим Ющишин, а полузащитника Дмитрия Клец беспокоят боли в голеностопе и он пока занимается по индивидуальной программе.