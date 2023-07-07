  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес просматривает двух африканских игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес просматривает двух африканских игроков

Премьер-лига
(2 голосов)

На просмотре также находятся двое украинцев

Верес просматривает двух африканских игроков

Фото: НК Верес

Новина українською

В расположении "Вереса" появились два африканских легионера – защитник и полузащитник. Об этом пишет Sport.ua.

По информации источника, на просмотре также находятся полузащитники Виктор Близниченко из "Ингульца" и Олег Синица, который известен по выступлениям за "Металлист", "Металлист 1925", "Рух" и "Агробизнес". В последнее время он играл в Польше.

Что касается лазарета ровенчан, то надолго выбыл из-за серьезной травмы вратарь Вадим Ющишин, а полузащитника Дмитрия Клец беспокоят боли в голеностопе и он пока занимается по индивидуальной программе.

Читайте такжеПаст: В Черноморце на меня не рассчитывали, над предложением Вереса думал недолго
По теме
yellow-arrow
Хавбек Кривбасса: Нам необходимо набрать максимальные кондиции
yellow-arrow
На просмотре в Металлисте 1925 находится бразильский вингер
yellow-arrow
Хавбек Динамо не хочет оставаться в клубе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде