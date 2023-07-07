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Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО

Премьер-лига
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Вероятно, выездной комплект

Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО

vorskla.com.ua

Новина українською

Полтавская "Ворскла" презентовала новую форму на сезон 2023/24.

Судя по всему, это выездной комплект, так как форма выполнена в белом и зеленом цветах со вставками.

Техническим спонсором остается Nike.

Интересно, что комплект "Ворсклы" фактически копирует форму сборной Нигерии, которую Nike представила чуть ранее.

Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО - изображение 1Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО - изображение 2Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО - изображение 3Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО - изображение 4Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО - изображение 5Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО - изображение 6Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО - изображение 7Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО - изображение 8
Форма сборной Нигерии:

Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО - изображение 9

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В статье: Ворскла (Полтава) Nike
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