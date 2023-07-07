Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО

Полтавская " Ворскла " презентовала новую форму на сезон 2023/24.

Судя по всему, это выездной комплект, так как форма выполнена в белом и зеленом цветах со вставками.

Техническим спонсором остается Nike.

Интересно, что комплект "Ворсклы" фактически копирует форму сборной Нигерии, которую Nike представила чуть ранее.

Форма сборной Нигерии: