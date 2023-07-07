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Как у Нигерии. Ворскла представила новый комплект формы. ФОТО
Вероятно, выездной комплект
vorskla.com.ua
Полтавская "
Судя по всему, это выездной комплект, так как форма выполнена в белом и зеленом цветах со вставками.
Техническим спонсором остается Nike.
Интересно, что комплект "Ворсклы" фактически копирует форму сборной Нигерии, которую Nike представила чуть ранее.
Форма сборной Нигерии:
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