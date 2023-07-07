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Источник: Интер достиг принципиальной договоренности с Трубиным касательно 5-летнего контракта
Переговоры прошли 6 июля
instagram.com/anatoliytrubin81
Миланский "Интер" достиг принципиальной договоренности по 5-летнему контракту с 21-летним голкипером "Шахтера" Анатолием Трубиным.
Об этом сообщает инсайдер Никола Скира.
"Нерадзурри" попытаются подписать футболиста, если Андре Онана перейдет в "Манчестер Юнайтед".
Вчера была информация, что в четверг, 6 июля, представители "Интера"
Напомним, контракт 21-летнего Трубина с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".
В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.
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